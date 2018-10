09152-Baloteşti, sat Preoţeşti, Biserica "Adormirea Maicii Domnului"- Bujoi, arh. Paul Emil Miclescu (1945)

Biserica-paraclis (cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" a Conacului Bujoi (1931)situat peste drum, în apropiere. este opera arhitectului, scriitorului, "iubitorului Bucureştiului trăsurilor cu cai", Paul Emil Miclescu în 1945.

________________________

The Chapel-Church (dedicated to the "Assumption") of the Bujoi Mansion (1931) located across the street, It is the work of the architect, writer, "lover of Bucharest with horse carriages " Paul Emil Miclescu in 1945.

_________________________

L'église-chapelle (dédiée à l'"Assomption") du Manoir Bujoi (1931), situé de l'autre côté de la rue, c'est l'œuvre de l'architecte, écrivain et "amoureux de Bucarest aux vieilles calèches ", Paul Emil Miclescu en 1945.

