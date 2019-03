Derecho a decidir (5) mar 2019

270 fotos de samarretes (185 independentistes) vistes a la manifestació pel DRET A DECIDIR. Atocha-Cibeles. Madrid. 16 març 2019.Text i fotos: Santi Ochoa i Macu Vicente.AVÍS: per canvis en la propietat del Flickr, els vídeos es podran veure i reproduir en breus dates.Vídeo de la manifestació. 2 h. 21 minGrandiosa manifestació; la primera de catalans a la capital. Segurament unes 50.000 persones, tot un èxit considerant que gairebé tots eren de fora. Gran suport visual de cartells, banderes, banderoles, pegatas, xapes. etc. ... La manifestació estava convocada la les 18 h. Arribem a Atocha una hora abans però la capçalera ja estava situada a Neptú i, al seu torn, ja havia gran quantitat de persones a Cibeles, punt final de la manifestació.Els grups de suport de Madrid estarien tots darrere de la pancarta general perquè ens va sorprendre no trobar prou feines persones conegudes.El servei d'ordre, tan organitzat com a Catalunya, per voluntaris de ANC i OMNIUM i amb suport de grups organitzadors de Madrí amb els quals feien torns.En consideració als i les que ens visitaven, teníem escrit en català el paperet que donem sempre en fer una foto. Es podien veure les samarretes de les successives mobilitzacions independentista des 2012. Tot un luxe poder fotografiar-les totes juntes al costat de casa nostra. Cridava l'atenció la confiança, amabilitat i bon humor que hi havia, i això ens animava; ens deien: "per a nosaltres és un dia reivindicatiu i festiu". Nosaltres al seu torn, els donàvem la benvinguda a Madrid.Veure també:28 samarretes concentrac aplicació ARTICLE 155. Madrid 22 oct 2017.60 samarretes concentrac. VAGA CATALUNYA. Madrid. 3 oct 201766 samarretes concentrac DRET A DECIDIR (4). Madrid. 1 oct 2017.19 samarretes concentrac DRET A DECIDIR (3). Madrid. 30 set 2017.50 samarretes concentrac. DRET A DECIDIR (2). Madrid. 20 set 2017.94 samarretes Acte DRET A DECIDIR (1). Teatre Barri. Madrid. 17 set 2017.I també:40 samarretes Concert Llibertat Pablo Hasél Madrid. 13 oct 2018.13 samarretes concentrac. Llibertat VALTONYC. Madrid. 23 maig 2018.20 samarretes concentrac. LLIBERTAT EXPRESSIÓ. Madrid, 22 abril 2017.----------------ESP270 fotos de camisetas (185 independentistas) vistas en la manifestación por el DERECHO A DECIDIR. Atocha-Cibeles. Madrid. 16 marzo 2019.Texto y fotos: Santi Ochoa y Macu Vicente.AVISO: por cambios en la propiedad del Flickr, los videos se podrán ver y reproducir en breves fechas.Vídeo de la manifestació. 2 h. 21 minGrandiosa manifestación; la primera de catalanes en la capital. Seguramente unas 50.000 personas, todo un éxito considerando que casi todos eran de fuera. Gran apoyo visual de carteles, banderas, banderolas, pegatas, chapas. etc.…La manifestación estaba convocada la las 18 h. Llegamos a Atocha una hora antes pero la cabecera ya estaba situada en Neptuno y, a su vez, ya había gran cantidad de personas en Cibeles, punto final de la manifestación.Los grupos de apoyo de Madrid estarían todos detrás de la pancarta general porque nos sorprendió no encontrar apenas personas conocidas.El servicio de orden, tan organizado como en Catalunya, por voluntarios de ANC y OMNIUM y con apoyo de grupos organizadores de Madrí con los que se turnaban.En consideración a lxs que nos visitaban, teníamos escrito en catalán el papelito que damos siempre al hacer una foto. Se podían ver las camisetas de las sucesivas movilizaciones independentista desde 2012. Todo un lujo poder fotografiarlas todas juntas al lado de nuestra casa. Llamaba la atención la confianza, amabilidad y buen humor que había, y eso nos animaba; nos decían: "para nosotros es un día reivindicativo y festivo". Nosotrxs a su vez, les dábamos la bienvenida a Madrid.Ver también:28 camisetas concentrac aplicación ARTÍCULO 155. Madrid 22 oct 2017.60 camisetas concentrac. HUELGA CATALUÑA. Madrid. 3 oct 201766 camisetas concentrac DERECHO A DECIDIR (4). Madrid. 1 oct 2017.19 camisetas concentrac DERECHO A DECIDIR (3). Madrid. 30 sep 2017.50 camisetas concentrac. DERECHO A DECIDIR (2). Madrid. 20 sep 2017.94 camisetas Acto DERECHO A DECIDIR (1). Teatro Barrio. Madrid. 17 sep 2017.Y también:40 camisetas Concierto Libertad PABLO HASÉL Madrid. 13 oct 2018.13 camisetas concentrac. Libertad VALTONYC. Madrid. 23 mayo 2018.20 camisetas concentrac. LIBERTAD EXPRESIÓN. Madrid, 22 abril 2017.----------------