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Как правильно делать минет
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nastya_rybka says:
Безусловно каждая уважающая себя девушка должна знать как делать минет парню лучше всех. Потому что если ему в чем то отказывать в постели он пойдет искать это на стороне. А чтобы ей изменяли, этого не хочет никто! По этому, в этой теме будем делиться личным опытом как правильно сосать член мужчине чтобы доставить максимум удовольствия.
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anfisa.sobchak says:
Согласна на 100%,думала это все по умолчанию понимают что уметь брать в рот это важно. А как же без этого? Видела даже платные курсы минета продаются на разных сайтах.