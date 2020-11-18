nastya_rybka says: Безусловно каждая уважающая себя девушка должна знать как делать минет парню лучше всех. Потому что если ему в чем то отказывать в постели он пойдет искать это на стороне. А чтобы ей изменяли, этого не хочет никто! По этому, в этой теме будем делиться личным опытом как правильно сосать член мужчине чтобы доставить максимум удовольствия.





[]https://www.flickr.com/photos/nastya-rybka/50794227231}

Originally posted at 12:59PM, 18 November 2020 PST

nastya_rybka edited this topic 2 hours ago.

