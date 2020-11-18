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Как правильно делать минет

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nastya_rybka is a group administrator nastya_rybka says:

Безусловно каждая уважающая себя девушка должна знать как делать минет парню лучше всех. Потому что если ему в чем то отказывать в постели он пойдет искать это на стороне. А чтобы ей изменяли, этого не хочет никто! По этому, в этой теме будем делиться личным опытом как правильно сосать член мужчине чтобы доставить максимум удовольствия.


[]https://www.flickr.com/photos/nastya-rybka/50794227231}
Originally posted at 12:59PM, 18 November 2020 PST (permalink)
nastya_rybka edited this topic 2 hours ago.

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anfisa.sobchak says:

Согласна на 100%,думала это все по умолчанию понимают что уметь брать в рот это важно. А как же без этого? Видела даже платные курсы минета продаются на разных сайтах.

Средняя стоимость за один тренинг примерно 100$!

Не дешево...
2 weeks ago (permalink)

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